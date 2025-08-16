Perrone, tras lograr su primera pole en Moto3: “Lo importante mañana es disfrutar la carrera y pensar”

Este fin de semana, el MotoGP está en el Red Bull Ring disputando el GP de Austria junto a sus categorías menores. En Moto3, el argentino Valentín Perrone tuvo un impresionante rendimiento y logró su primera pole en la categoría. Al bajarse de su moto, el #73 habló con la transmisión oficial y expresó su felicidad por lo logrado. A continuación, compartimos la traducción de sus declaraciones y posteriormente el video original en inglés.

“Es asombroso estar en la pole por primera vez. Con el equipo estuvimos trabajando muy duro. Ayer también P2 y P2 y ahora… estaba pensando antes: ‘okey, hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser P1’. Mañana vamos a tratar de repetir y de ganar el P1. Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podemos romper el grupo, 6 o 7 pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas”.

¿Qué tiempo hizo Perrone para lograr la pole?

1:39.938 fue el tiempo que quedará en la memoria de Perrone por haberle dado su primera clasificación en Moto3. Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka compartirán la primera fila. El Coyote los superó por 46 y 146 milésimas.

¿A qué hora es la carrera de Perrone en el GP de Austria?

En Argentina, que a su vez comparte huso horario con Uruguay, Chile y Brasil, la carrera del Moto3 con Valentín Perrone en pole comenzará a las 6 am.