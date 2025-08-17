Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones

Figuras populares de la televisión, las redes y el deporte dieron un volantazo y buscarán convertirse en diputados en los próximos comicios

No es la primera vez que celebridades argentinas dan el salto a la política y se animan a probar suerte en las urnas. Elegidos por la gente en sus obras de teatro, en los programas de televisión en los que participan o en sus redes, las elecciones 2025 presentaron a una nueva camada de advenedizos que buscan seducir al votante que podría convertirlos en diputados o senadores.

Uno de los anuncios más sorpresivos fue el de Virginia Gallardo. La actual panelista de Mujeres argentinas (Eltrece) es parte de la lista de La Libertad Avanza en Corrientes y podría ser diputada por su provincia natal. “Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades, dependerá de las partes. Es una figura interesante”, había declarado Lisandro Almirón, diputado provincial y referente del partido del presidente Javier Milei, en Radio Sudamericana.

“Me parece una figura que puede sumar. Dependerá de varias partes, pero es una de las tantas figuras que tienen peso y podrían estar en cualquiera de las listas de La Libertad Avanza”, afirmó. “Me parece una figura que puede sumar. Dependerá de varias partes, pero es una de las tantas figuras que tienen peso y podrían estar en cualquiera de las listas de La Libertad Avanza”, agregó, para después destacar que Virginia “viene trabajando fuertemente las ideas” que pregona el Presidente de la Nación.

La vedette, actriz y bailarina, que supo tomar clases de economía con el primer mandatario y protagonizó un tenso momento con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hasta el momento solo se limitó a compartir una foto de la Virgen de Itati en sus redes sociales. “Protégeme con tu amor, guíame con tu luz”, escribió.

Actual conductora de la Televisión Pública, periodista y “exchica Playboy”, Karen Reichardt será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires también por La Libertad Avanza. La animadora de Amores perros, ciclo donde muestra su faceta como proteccionista de animales, es parte de la lista que encabeza José Luis Espert.

Tras posar junto a María Fernanda Callejón en la portada de Playboy Argentina en 1992, la proyección mediática de Karen Reichardt se consolidó más allá de la televisión. En los años noventa, su recorrido en ciclos como Brigada Cola, Tachero Nocturno y Peor es nada, los últimos años se abocó a su emprendimiento de ropa para perros y mostró su adhesión a Milei.

En las últimas horas, Reichardt se manifestó en sus redes a través de sus posteos: replicó una foto del General que había publicado el presidente y se hizo eco de unas declaraciones de él en donde aseguraba: “Hemos sacado 12 millones de la pobreza, mientras que la indigencia pasó del 20.2% al 7.3%”.