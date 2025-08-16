Siniestro vial: Manejaba alcoholizado y terminó incrustado en un poste de luz

Un nuevo siniestro vial vinculado al consumo de alcohol se registró este sábado 16 de agosto en la ciudad de Salta. Cerca de las 5:55 de la mañana, un joven de 22 años que conducía una camioneta Volkswagen Amarok perdió el control e impactó contra varios postes de luz en la intersección de las calles Gorriti y Orán.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 0,45 gramos de alcohol por litro de sangre. Personal policial y agentes de tránsito municipal acudieron al lugar para asistir la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales en la provincia.