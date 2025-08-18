Motociclista chocó y quedó sobre el techo de una camioneta, ambos conductores son menores

El fin de semana, una camioneta Amarok colisionó con una motocicleta en la intersección de calles 9 de Julio y Tucumán, en Rosario de la Frontera.

El impacto fue tan fuerte que el conductor del rodado menor quedó sobre el techo de la camioneta y sufrió fracturas, siendo trasladado de urgencia al Hospital Melchora.

Según testigos, ambos conductores eran menores de edad: el conductor de la Amarok tiene 14 años y pertenece a una familia conocida en la ciudad, mientras que el motociclista también es adolescente.

Los primeros en llegar al lugar fueron los Bomberos Voluntarios de la Ciudad Termal, quienes asistieron al herido y colaboraron en su traslado al hospital local.

Un vecino de la ciudad expresó su preocupación: “Lo real y que aflige es que estamos en un promedio de dos siniestros viales por día, entre leves y graves. Si no se planifica un esquema de seguridad vial poblacional, seguirá en aumento. Es una pena por los padres y los gastos públicos en remedios y traslados que enfrenta el Estado provincial, además de los hospitales llenos de necesidad”.