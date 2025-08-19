Va a juicio el ladrón que apuñaló a una mujer cuando entró a su casa a robar

Fue a mediados de febrero cuando InformateSalta se hacía eco de un horripilante momento vivido por una mujer cuando, en medio de la noche, un sujeto entró a su vivienda y, sin importarle que se encontraba sola con su hija, aprovechó para propinarle sendos ataques de arma blanca antes de darse a la fuga.

Esto pasó en calle Lamadrid de la ciudad de Orán cuando, según el relato de la víctima, un desconocido ingresó a su vivienda y, empuñando un arma blanca, le asestó siete puñaladas. Afortunadamente el atacante pudo ser demorado.

Ahora hubo novedades pues, según informó prensa del Poder Judicial de Salta, la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio, María Laura Toledo Zamora, ordenó a remisión de la causa a juicio, por lo que el ladrón se prepara para sentarse al banquillo.

Esto fue luego de una audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial donde se realizó el control de acusación para el sujeto de 34 años, imputado provisionalmente como autor del delito de tentativa de homicidio calificado por mediar violencia de género y alevosía, en perjuicio de la víctima de 32 años.

La jueza Zamora, luego de escuchar las partes, ordenó dicha remisión, bajo la calificación planteada por la fiscal Filtrin Cuezzo en el requerimiento a juicio, y que se remitan las actuaciones a la Mesa Distribuidora de ese Distrito Judicial, para su posterior elevación a la Sala del Tribunal de Juicio, que por sorteo corresponda.

Cabe recordar que el caso en cuestión pasó el 11 de febrero, cuando la damnificada fue sorprendida en su vivienda por una persona desconocida, quien intentó asfixiarla con su almohada, le propinó golpes y la hirió con un arma blanca, mientras la amenazaba. La resistencia de la mujer puso al sospechoso en fuga y su detención se produjo horas después.