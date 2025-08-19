El amor después de la infidelidad: ¿Es posible continuar en la relación?

La infidelidad volvió a estar en el centro del debate público tras la confesión de Gimena Accardi sobre su vínculo con Nicolás Vázquez. En ese marco, InformateSalta consultó a la Lic. Cynthia Molinari, psicóloga, para comprender qué ocurre en las parejas cuando se atraviesa una situación de este tipo.

“Hay tantas posibilidades como parejas que se puedan entender”

“Una vez que ocurre la infidelidad puede haber un ciclo. Primero empieza la insatisfacción, después la fantasía, luego la oportunidad, la consumación y finalmente la posinfidelidad. Esa es la etapa crítica, porque ahí se determina si la pareja se recupera, se separa o entra en un ciclo repetitivo de traición y perdón”, explicó Molinari.

La especialista sostuvo que no todas las infidelidades terminan en ruptura, remarcó que cada vínculo es único y que no existe un formato predeterminado: “Hay tantas posibilidades como parejas que se puedan entender”.

Para Molinari, la clave está en la comunicación. “Se puede hablar y hablar, pero no se dice lo que es necesario decir. El conversar sin abrirse al otro, sin honestidad, es lo que muchas veces deja grietas”. En ese sentido destacó la importancia de la paciencia, la tolerancia, la empatía y el tiempo para escuchar.

“Pretender que nuestra pareja nos haga feliz es el error"

La psicóloga también hizo hincapié en no idealizar a la pareja como única fuente de felicidad. “Pretender que esa persona nos haga feliz es el error. La felicidad primero la tenemos que trabajar individualmente”, afirmó.

Consultada sobre los cambios culturales y sociales que inciden en cómo se vive la fidelidad, Molinari señaló: “No somos ni esencialmente monógamos ni esencialmente polígamos. Somos seres que regulamos nuestros impulsos dentro de un marco social y psicológico. Las personas van cambiando y con ellas también sus vínculos. La infidelidad no es un destino ineludible”.

Finalmente, sostuvo que no hay una respuesta única. “Hay parejas mucho menos tolerantes con la infidelidad y otras que sí logran atravesarla. No hay estudios que puedan dar una certeza absoluta, porque cada relación es un mundo. Lo que sí sabemos es que en la infidelidad intervienen factores biológicos, psicológicos y culturales. Y en la época actual, marcada por el individualismo y la búsqueda de la autorrealización, esos desafíos son aún mayores”.