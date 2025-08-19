¡Otro accidente! Un auto se incrustó contra un poste de luz en Av. Arenales

Nuevamente, la problemática de la siniestralidad vial da que hablar en las calles de la ciudad de Salta, con los distintos hechos vinculados al tema que acontecen, como ser uno que pasó este martes, con un auto que terminó incrustado a un poste.

¿Qué pasó? Según la información que compartió el medio De Frente Salta, este violento accidente tuvo lugar en las primeras horas de la tarde de este martes, en la zona de avenida Arenales, en cercanías a la rotonda del colegio San Pablo, sentido este.

El vehículo que protagonizó el accidente, según el medio citado, habría pedido el control por causas que aún buscaban esclarecerse. No obstante, al despistarse terminó impactando de frente contra un poste de luminaria ubicado en la banda central de esa arteria.

Lamentablemente, a raíz de lo fuerte del golpe, el conductor resultó herido y precisó asistencia médica en el lugar, aunque faltaba la confirmación si precisó de trasladado a algún nosocomio. Mientras tanto, personal de la Policía y de Seguridad Vial ya estaban en el lugar haciendo los trabajos de rigor.