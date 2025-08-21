¿Sin colectivos en la noche? Desde este jueves se suspendería el servicio nocturno

Anuncio que se hizo a los ciudadanos fue que el servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Salta sufriría una restricción a partir de las 0 horas, cuando las empresas que prestan el servicio nocturno suspendan completamente la circulación en ese horario.

Tal como trascendió, la medida anunciada por las empresas concesionarias, se argumenta en un atraso en los compromisos financieros por parte de SAETA, lo que dificulta afrontar el pago de créditos asumidos para la renovación del parque automotor y la compra de combustible.

Ahora, hubo novedades pues, si bien se había previsto hacer efectiva esta suspensión desde este 22 de agosto, la medida se adelantaría para la noche de este jueves 21. Según información compartida por diario El Tribuno, los empresarios confirmaron la decisión de interrumpir la prestación del transporte público nocturno desde las 23.00 horas de hoy.

En base a lo compartido por el matutino, la determinación se tomó luego de una reunión en la que los prestadores coincidieron en que "no hubo avances en el pago de los certificados del servicio", ya que hasta última hora de ayer miércoles, no se habían transferido los fondos correspondientes.

Al respecto de esta situación Claudio Mohr, presidente de Saeta, habló con FM Aries donde comentó que "la interrupción por ahora se mantiene" debido a unos retrasos que buscan sanear a la brevedad y garantizar la prestación.

“Por ahora se mantiene la situación", señaló junto a que la confirmación que Saeta tiene un atraso en los pagos, producto de un atraso en recursos de lo que va del año en el área de economía. "Estamos trabajando para solucionarlo a este tema”, aseveró.

Mohr recalcó que desde SAETA “trabajamos para conseguir los recursos de nuestra área de economía y ponernos al día con las empresas, tenemos tiempo para seguir trabajando” y resolver la cuestión de una deuda de $4.000 millones.

"Trabajamos contrarreloj para resolver esto, que la gente no se vea impactada"

Además subrayó que “estamos priorizando el menor impacto, que es en el nocturno, que tiene poca demanda, es poca la gente que la utiliza, no queremos que impacte en el horario diurno que es el fuerte, donde el 99% de la gente se moviliza”, mencionó.

Para finalizar, aclaró que no proyectan ningún aumento de la tarifa. "Ya lo hicimos a mediados de año y no hay planes de otro aumento".