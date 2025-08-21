Empleados públicos y policías, los más afectados por el sobreendeudamiento en Salta

Salta enfrenta un fenómeno preocupante: el aumento de las quiebras personales, un proceso legal que permite a quienes están sobreendeudados saldar sus deudas y recomenzar de cero. La situación fue detallada por la jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, en diálogo con Aries.

Según Ambrosini, aunque este fenómeno comenzó a notarse en 2017, su crecimiento es constante. “Solamente este año, desde el 1 de febrero hasta hace unos días, ingresaron 100 pedidos de propia quiebra en seis meses en Salta”, señaló la magistrada. Este número representa un incremento significativo respecto a años anteriores. “Nunca pasó que en seis meses hayan ingresado 100 pedidos”, reforzó.

La jueza explicó que existe un patrón entre quienes solicitan la quiebra en la provincia. En su mayoría, los casos involucran a empleados públicos que se endeudan con créditos y préstamos personales, principalmente con entidades bancarias. Un grupo particularmente afectado es el personal policial, que representa una porción significativa de las causas que llegan a su juzgado.

“El aumento de quiebras personales es un fenómeno preocupante en Salta”, advirtió Ambrosini, quien destacó la importancia de tomar conciencia sobre la planificación financiera y la educación económica para prevenir situaciones de sobreendeudamiento.