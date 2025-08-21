Condenaron a 3 años de prisión a una conductora que provocó la muerte de dos personas

Justicia21/08/2025
El pasado 23 de diciembre de 2023, en Avenida Tavella, una conductora realizó una maniobra prohibida y antirreglamentaria provocando un siniestro con una motocicleta donde se trasladaban un hombre y una mujer. 

Ante esto, los ocupantes del vehículo de menor porte resultaron heridos de gravedad perdiendo la vida posteriormente. 

Por este hecho, se llevó adelante una audiencia de juicio abreviado contra Silvia Quispe Guzmán, como autora del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo por resultado múltiple. 

Tras recibir la confesión de la acusada y acuerdo con las partes, el juez de la Sala I del Tribunal del distrito Centro, Martín Pérez, la condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional con inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por 5 años. 

Además, la acusada deberá cumplir reglas de conducta por 3 años, como realizar cursos de seguridad vial en una oficina de una autoridad pública en la materia. 

