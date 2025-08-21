Los diputados saencistas defendieron a jubilados y personas con discapacidad en el Congreso

El Ejecutivo Nacional vetó la Ley de aumento de los haberes jubilatorios que fue aprobada en el Congreso en junio y julio de 2025 y no pudo sostener el veto al recorte para los programas de asistencia a la discapacidad, porque los diputados, con los dos tercios de los votos logro hacerlo caer.

La jornada maratónica contó con el apoyo de los diputados que responden al gobernador Gustavo Sáenz quienes votaron a favor de la eliminación del veto y la continuidad de las políticas que protegen un sector extremadamente vulnerable.

"Mi posición fue en favor de los jubilados argentinos, que no pueden esperar, como tampoco lo pueden hacer las personas con discapacidad" afirmó la diputada Pamela Calleti. Junto a ella, el diputado Pablo Outes y la diputada Yolanda Vega, apoyaron las políticas de protección a favor de los sectores que hoy están siendo motivo de ajuste.

Por otro lado, los legisladores olmedistas salteños Emilia Orozco, Julio Moreno y Carlos Zapata, votaron en contra del aumento a los jubilados y a favor del recorte a los programas de discapacidad.