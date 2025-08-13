Nuevo mercado San Miguel: "Están llenando las columnas que sostendrán la obra"

Novedad de la semana fue el comienzo de la instalación de bases de las columnas que sostendrán la estructura del nuevo edificio del mercado San Miguel, avanzando así la obra que prevé la reconstrucción del predio de abasto céntrico, damnificado tras el incendio de noviembre pasado.

Al respecto de los trabajos InformateSalta estuvo conversando con Emilio Gutiérrez, interventor del mercado quien se mostró contento por este avance, como también que los puesteros ya están ubicados en un mejor predio, mientras se desarrolla la obra.

“Se empezó la construcción desde que pudimos sacar a los puesteros por cuestión de seguridad, el 60% del mercado ya está en su nuevo lugar de pasaje Miramar y la empresa puede trabajar al 100% de su capacidad”, destacó primeramente.

A esto sumó que todos los que conforman la familia del mercado “estamos contentos, queremos que la obra no se detenga y que no haya obstáculos, se hizo un gran esfuerzo de todos los que están dentro del mercado, hay un marco de tristeza pero también de esperanza porque viene un nuevo mercado”, afirmó.

Sobre los trabajos puntuales, mencionó que se están haciendo las excavaciones para los pilotes de 15 metros de alto, “con las columnas que sostendrán toda la obra, esta mañana ya estaban llenando esas columnas, es la primera etapa pero avanza rápidamente y al 100% de capacidad de la empresa”.

Algo que Gutiérrez ponderó es que “trabajamos en un marco de equipo, escuchando a todos los puesteros, que ahora están en un lugar más cómodo, es importante que el salteño acompañe más a los vendedores en el pasaje Miramar, que no está lejos del centro, solo a dos cuadras”, invitó a llegarse al lugar.