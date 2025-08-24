San Lorenzo: Volcó su camioneta, la dejó abandonada y se fue caminando

Un insólito siniestro vial ocurrió en la madrugada de este sábado 23 de agosto en la calle Virgilio García, en San Lorenzo, cuando una camioneta volcó y su conductor abandonó el lugar sin esperar asistencia ni registrarse oficialmente.

Vecinos que presenciaron el hecho indicaron que el hombre descendió del vehículo y se retiró “como si nada”, mientras efectivos policiales presentes no realizaron controles de alcoholemia ni recabaron datos del conductor, lo que generó fuertes críticas hacia el accionar de las fuerzas de seguridad.

Horas más tarde, los hijos del conductor se acercaron a la zona, retiraron pertenencias de la camioneta y la dejaron abandonada en el lugar, lo que incrementó el malestar de los residentes, quienes documentaron la situación y expresaron su preocupación por la falta de protocolos claros en este tipo de incidentes.

Aunque el vuelco no dejó personas heridas, los vecinos advirtieron que el hecho pudo haber tenido consecuencias graves y reclamaron mayores controles viales y sanciones más firmes para quienes infringen las normas de tránsito.

Mientras el caso sigue bajo investigación, las autoridades locales recomendaron a los residentes mantener la precaución y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo, mientras se analizan medidas más estrictas para proteger a peatones y automovilistas en la zona.