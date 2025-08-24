Sáenz recorrió obras de inclusión y pavimentación en Orán

El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros, recorrieron este fin de semana obras de infraestructura y desarrollo social que se ejecutan en la ciudad, con el objetivo de mejorar los servicios para la comunidad.

El mandatario visitó la sede de Apanin (Asociación de Apoyo para Personas con Discapacidad), donde avanza una obra de ampliación que permitirá la creación de un Centro de Rehabilitación Municipal y de la Junta Evaluadora de la Discapacidad en el mismo predio.

La presidenta de la comisión directiva, Marta Bonillo, destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia para hacer realidad este proyecto:

“Nosotros, como asociación civil, no teníamos posibilidades de terminar esta obra solos. La Municipalidad y la Provincia hicieron un gran esfuerzo. Es un avance de obra fantástico”, señaló.

Bonillo también remarcó que Apanin acompaña a jóvenes y adultos con discapacidad, en su mayoría mayores de 30 años, brindando apoyo para su formación y su inclusión laboral, y subrayó que Salta “mantiene un enfoque de inclusión y resguardo de derechos que se diferencia de las políticas nacionales”.

Posteriormente, Sáenz y Lara Gros supervisaron el avance de las obras de pavimentación en la calle Mariano Moreno, donde se trabaja en cinco cuadras.

El intendente destacó que este proyecto se enmarca en un plan de pavimentación más amplio, cuyo objetivo es ejecutar la mayor cantidad de cuadras posibles antes de fin de año. El asfalto utilizado en estas obras es producido en la planta del Consorcio de Pavimentación Norte, ubicada en Pichanal.