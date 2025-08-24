Horror: Hallan a un hombre y una mujer muertos a tiros dentro de un auto

La tranquilidad de San Antonio de Areco se vio sacudida este domingo con un macabro hallazgo. En un camino vecinal cercano a la Ruta 8, efectivos policiales encontraron un automóvil con dos cuerpos en su interior: un hombre y una mujer con evidentes heridas de arma de fuego.

El vehículo, que tiene radicación en la localidad de Pacheco, partido de Tigre, permanecía detenido a un costado del camino. Dentro, yacían las víctimas, ambas fallecidas.