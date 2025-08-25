Escándalo en Cerrillos: Cámaras registran la agresión de un peluquero contra funcionaria municipal

En Cerrillos, la directora de Rentas de ese municipio, Gabriela Juárez, ha presentado la tercera denuncia en tres meses contra un peluquero, identificado como Adrián Cabana Flores, luego de que el hombre la amenazara tras la clausura de su local, un conflicto que ha escalado y ha quedado en evidencia en las últimas horas a través de un video de las cámaras de seguridad que muestra el accionar prepotente del hombre.

¿Qué pasó? Según la data que vino compartiendo el sitio InformateValle, el origen del conflicto se remonta a las notificaciones que el peluquero y excandidato a concejal recibió por parte de la Municipalidad para que regularice su situación fiscal. Las autoridades locales buscaban que el hombre se ponga al día con las deudas y corrija falencias edilicias que presenta su peluquería.

Sin embargo, en lugar de acatar la normativa, Adrián Cabana Flores se presentó en la oficina de Rentas con un discurso agresivo. Según la denuncia y lo indicado por el medio citado, el hombre intentó presionar y amenazar a la directora, Gabriela Juárez, incluso con un supuesto "escrache" en redes sociales, para que desista de su accionar.

En las últimas horas, un video de las cámaras de seguridad del edificio municipal de Cerrillos trascendió públicamente, confirmando el relato de la funcionaria. En las imágenes se observa a Flores ingresar sin autorización a las oficinas de Rentas, saltándose el área de atención al público.

El video muestra a Flores saliendo del despacho de la contadora Juárez "muy enojado", con un papel en la mano y profiriendo insultos y amenazas. El violento accionar del hombre fue observado por un ciudadano que se encontraba siendo atendido y por el resto de los trabajadores del lugar.

Las imágenes son irrefutables y desvirtúan el relato del peluquero, quien se había victimizado al asegurar que "no hubo amenazas, sólo la mención de una persecución hacia su persona". Sin embargo, el video, junto a las denuncias previas, demuestran la actitud agresiva y amenazante que ha tomado en el conflicto.