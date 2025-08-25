Juventud proyecta un nuevo polideportivo y obras en el predio de calle Catamarca

En el marco del plan de reparación de veredas, la Municipalidad de Salta en conjunto con el Club Juventud Antoniana, se encuentran realizando la puesta en valor sobre calle Lerma donde se ubicaba el conocido “Paseo de la Familia”.

Esto lo confirmó el presidente del club, Juan Carlos Segura en CNN Radio Salta, quien informó que llevan adelante trabajos de pintura sobre las paredes y la reparación de las veredas aportando Juventud Antoniana los mosaicos.

A su vez adelantó que cuentan con tres proyectos a realizar sobre los predios de calle Catamarca para aprobar por Comisión Directiva.

Estos proyectos implican el armado de un polideportivo para 2.500 personas, que contará con dos canchas de futbol 9 natural para entrenamiento de la primera división e inferiores y una pequeña sede social.

Sobre los fondos para la obra manifestó: “Tenemos que ver después el tema de la financiación de algún banco privado y que el club lo devuelva a 10 años”.

Con este proyecto desestimó que algún tercero pueda quedarse con el predio, ya que no tienen en mente privatizar: “con el caudal de socios que tenemos día a día puede hacerlo de otra manera” finalizó.