Scoring: Más de 150 salteños ya perdieron su licencia y se capacitan para recuperarla

Miembros de PAVICEI, organización de familiares de víctimas de siniestros viales, brindaron esta semana una charla a conductores infractores en Salta, en el marco del programa de recuperación de puntos del scoring. Sonia Méndez, titular de la entidad, explicó en diálogo con InformatesSalta que el objetivo es “concienciar, tratar de tocar este tema para que los infractores no vuelvan a tomar alcohol o agarrar el volante, porque realmente la pérdida de un ser querido afecta a toda la familia”.

Durante la actividad, que contó con más de 150 conductores, se proyectó un cortometraje producido por el INCAA que muestra el impacto de un accidente fatal y la posibilidad de redención de quienes causan daño: “Elegimos este caso donde las víctimas eran Enrique y Cristina, un conductor alcoholizado asesina a su hijo Juan. Después de estar preso, este conductor se une a nuestro equipo y participa en charlas y congresos para compartir su testimonio”, señaló Sonia.

“A lo largo de 2025 ya se registraron 76 fallecimientos, 26 más que en mayo”

La intervención también incluyó la participación de Alejandro, de la Fundación Reina Salvat, que aportó información sobre seguridad vial y seguros. Las charlas forman parte de un proceso en el que los infractores deben completar capacitaciones y rendir un examen para recuperar los 20 puntos del scoring perdidos por conducir bajo los efectos del alcohol.

Sonia destacó además la importancia de acompañar a quienes buscan ayuda tras sufrir pérdidas: “Los que se acercan, obviamente sí les damos todo lo que podemos para ayudar, pero no vamos en búsqueda, esperamos que se contacten”.

La actividad se enmarca en un año con un aumento de víctimas fatales: “A lo largo de 2025 ya se registraron 76 fallecimientos, 26 más que en mayo”, agregó.