Llega a Salta Lexi para transformar miradas sobre la dislexia

La comedia musical "Lexi", galardonada con cinco Premios Hugo y reconocida por su innovador abordaje de la dislexia, llega por primera vez a la provincia de Salta, invitada por Ola Espacio Multicultural, como parte de su presentación en sociedad.

Esta producción teatral, que ha conquistado audiencias en todo el país, se ha convertido en una herramienta fundamental para la sensibilización sobre las dificultades específicas de aprendizaje, especialmente la dislexia, una condición neurobiológica que afecta a aproximadamente el 20% de la población estudiantil.

"Lexi" ha sido distinguida con cinco prestigiosos Premios Hugo en las categorías de Mejor Libro, Mejores Letras, Mejor Intérprete, Mejor Vestuario y Mejor Música Infantil/Juvenil, consolidándose como una de las producciones teatrales más relevantes del panorama nacional en el ámbito de la educación inclusiva.

La obra narra la historia de Eli, una niña de 9 años que enfrenta dificultades académicas sin comprender las razones de sus desafíos. Su vida cambia cuando aparece Lexi, un personaje gracioso, revoltoso y creativo que representa la dislexia y que se convertirá en su compañero de vida. A través de un viaje emocional lleno de música, humor y reflexión, la historia muestra cómo Eli aprende a abrazar sus diferencias como una parte esencial y única de su identidad.

La propuesta artística surge de una necesidad real observada en el ámbito educativo, según explica Delfina Perri, autora de la obra:

"Observábamos que cada vez había más hallazgos de niños disléxicos en el colegio donde enseñaba (casi un 20% de los alumnos) y a muchos les daba vergüenza y preferían ocultarlo de sus compañeros"

Esta realidad motivó una investigación profunda sobre las percepciones infantiles acerca de la dislexia para desmitificar esta condición y nació un musical que propone conocer el patrón de desafíos que presenta la dislexia y descubrir también sus maravillosas habilidades para poder brindar a cada niño y niña el apoyo necesario y acompañarlos a desarrollar al máximo su potencial. También nos enseña que todos tenemos desafíos y virtudes, que debemos ser amables con nosotros mismos y los demás, y que trabajando en equipo y con empatía podemos apoyarnos unos a otros.

Educación y concienciación sobre la dislexia

La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje que afecta la lectura y tiene origen neurobiológico y genético. Contrariamente a los mitos populares, no está relacionada con la inteligencia, ya que una persona con dislexia puede tener un nivel intelectual normal o incluso alto. La diferencia radica en la manera en que el cerebro procesa el lenguaje escrito.

La obra "Lexi" se presenta como una herramienta educativa invaluable para familias, educadores y la comunidad en general, promoviendo la comprensión y aceptación de las diferencias de aprendizaje a través del arte y la narrativa emocional.

El objetivo de esta propuesta es generar espacios de reflexión y transformación social a través del arte. La obra invita a toda la familia a vivir una experiencia que va más allá del entretenimiento, promoviendo valores de inclusión, comprensión y celebración de la diversidad.

Esta producción teatral representa una oportunidad única para que la comunidad salteña se acerque a una propuesta artística de calidad que combina entretenimiento con educación, contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva y comprensiva hacia las diferencias de aprendizaje. Está pensada para niños desde primer grado en adelante. “No obstantes, es una propuesta de la que participaron jóvenes de nivel secundario y los comentarios posteriores fueron muy positivos y enriquecedores. El mensaje es reparador, para muchos jóvenes y adultos también”, señalaron las organizadoras.

Las funciones serán en el Teatro del Huerto

Las funciones se realizarán en el Teatro del Huerto durante tres días consecutivos: 8, 9 y 10 de septiembre, con funciones por la mañana y por la tarde.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma NorteTicket haciendo clic aquí

Para instituciones educativas interesadas en coordinar compras grupales, se ha habilitado un canal de comunicación especial a través del teléfono 1155235144 (contacto: Belén) o mediante correo electrónico a [email protected].

Sobre Ola Espacio Multicultural

Es una consultora interdisciplinaria especializada en orientación y acompañamiento integral de la persona en sus dimensiones física, emocional, afectiva, social y espiritual.

Ola trabaja desde múltiples enfoques profesionales, incluyendo psicopedagogía, orientación familiar, psicodrama, coaching ontológico y experiencia docente, con el objetivo de que cada persona descubra y desarrolle plenamente su potencial para ponerlo al servicio de su entorno.

La organización se dedica a crear encuentros donde la presencia, el respeto por la singularidad del otro y el compromiso colectivo sean disparadores para fortalecer comunidades inclusivas, donde cada individuo encuentre un lugar para brillar y donde enseñar y aprender sea una experiencia significativa y profunda.