Se inauguró la tercera edición del “Museo Memorias Oranenses”

En el marco de las festividades fundacionales, culturales y religiosas de nuestra ciudad, este lunes 25 de agosto quedó inaugurada la tercera edición del Museo “Memorias Oranenses”, un espacio que invita a revivir la historia y el alma de Orán a través de objetos, testimonios y recuerdos que los vecinos han decidido compartir.

La Casa del Bicentenario fue el escenario elegido para la emotiva inauguración del Museo “Memorias Oranenses”, un proyecto cultural profundamente arraigado en la identidad del pueblo, que año tras año gana espacio y reconocimiento entre los oranenses.

La muestra, que estará abierta hasta el viernes 29 de agosto, se enmarca en las celebraciones por las Fiestas Patronales y Fundacionales de San Ramón de la Nueva Orán, y propone un recorrido por objetos, imágenes, documentos y relatos que reflejan el paso del tiempo y la memoria viva de la ciudad.

El intendente Baltasar Lara Gros, presente en el acto de apertura, destacó el valor simbólico y social del museo: “Tenemos el compromiso de contar nuestra historia. Queremos que los jóvenes conozcan de dónde venimos, qué hicimos, cómo fuimos creciendo como pueblo. Promocionar la cultura es también defender nuestra identidad. En este museo está el alma de Orán, contada por su propia gente.”

Además, resaltó la importancia de dar continuidad a este tipo de espacios que nacieron en gestiones anteriores, recordando que el museo tuvo su primera edición durante el mandato del Dr. Marcelo Lara Gros, como parte de una iniciativa por preservar el patrimonio oral, gráfico y afectivo de la ciudad.

La responsable del proyecto, Mónica Isaurralde, impulsora desde sus inicios, también compartió unas emotivas palabras:

“Detrás de cada objeto hay una historia y un homenaje. Son las memorias de los oranenses. En estos tiempos de tanta tecnología, nos olvidamos de lo que pasó, pero aquí recuperamos las cosas hermosas que hicieron los oranenses. Esto no es solo una muestra: es un abrazo entre generaciones.”

El museo presenta stands variados donde se destacan: relatos de deportistas históricos, voces reconocidas de la radio oranense, recuerdos de corsos y carnavales desde 1969, aportes de los bomberos voluntarios, homenajes a escritores locales, y hasta una sección dedicada al primer publicista de la ciudad.

El espacio estará abierto al público en dos turnos: de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 23:00 horas, en la Casa del Bicentenario, ubicada en Belgrano esquina Hipólito Yrigoyen. La convocatoria está dirigida a vecinos, familias, instituciones educativas y a todos quienes deseen conectar con las raíces de Orán.

La tercera edición del Museo “Memorias Oranenses” se consolida así como un faro de identidad y pertenencia. Una verdadera invitación a la nostalgia y al orgullo, donde el pasado se hace presente para proyectar el futuro con memoria, cultura y comunidad.