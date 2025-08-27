El “Albo” con defensas bajas: Quiróz rearma la línea de fondo

Por la vigésima novena fecha de la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro recibirá a Alvarado de Mar del Plata el próximo domingo desde las 16 en el estadio Michel Torino.

Con la mira puesta en revertir su flojo rendimiento fuera de casa, el equipo de "Tete" Quiróz se enfoca en seguir sumando para mantenerse en el reducido.

Para esta jornada, el entrenador deberá afrontar la suspensión por acumulación de cinco amarillas de Gabriel Díaz y Manuel Guanini, piezas clave en la defensa, lo que obliga a reconfigurar una zona fundamental del esquema.

Adolfo Tallura se perfila como el principal candidato para ocupar uno de los puestos en la zaga central. La vacante restante aún no está definida, y el DT evalúa alternativas: desde probar otros nombres hasta reconvertir a algún jugador en esa posición. Una opción que gana terreno es el regreso de Matías Birge, quien podría retrasarse unos metros para reforzar la última línea.

Otra incógnita es quién reemplazará a Facundo Heredia, fuera de las canchas al menos dos semanas por lesión.

A estas bajas se suman las ausencias de Aguirre, Contin y Rojas, jugadores relegados por decisión del entrenador.

Hoy se realizará la práctica formal de fútbol, donde el técnico definirá el equipo que enfrentará a los marplatenses.