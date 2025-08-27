Provincia apuesta a duplicar cabezas de ganado con genética superior

La 81° Expo Rural Salta trascurrió con un éxito rotundo, en una jornada donde distintos productores participaron y se plantearon objetivos para la ganadería en la provincia.

Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, dispuso una serie de acciones destinadas a fomentar el aumento de los precios para el sector ganadero y ofrecer herramientas de financiamiento para la adquisición de reproductores para la mejora genética del rodeo local.

Quien marcó que el objetivo principal para la ganadería será duplicar la cantidad de cabezas de ganado, fue el Gobernador, Gustavo Sáenz, por lo que se necesitarán reproductores de gran calidad llevando a una genética superior.

Con el fin de lograr esto, desde Provincia se aportó 1.700 millones de pesos, destinando 1.100 para el remate de invernada con plazos de pago de hasta 150 días, mientras que lo restante se destinó para la compra-venta de reproductores con plazos de pago de hasta 360 días.

El resultado fue sumamente satisfactorio, ya que en el remate de invernada se subastaron 6 mil cabezas, de las cuales 5 mil eran de origen salteño, mientras que en el caso de reproductores salieron a la venta más de 100 ejemplares.

Participaron pequeños productores del Departamento Rivadavia vendiendo más de 500 cabezas, significando una optimización del precio de un 50% en relación a lo que se vende en la zona.

Quienes dijeron presente, fueron los productores apícolas, quienes presentaron sus productos y los materiales de trabajo que usan en la producción de miel.