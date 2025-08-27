Las ventas de autos en Salta, en un vaivén según el mes: “De 10 interesados, ahora compran 6"

En medio de informes de balances a nivel nacional que distintos portales informan, ahora se conoció uno que indica que la venta de autos 0km mostró un fuerte repunte en julio. De acuerdo con un reciente informe, durante el séptimo mes del año se inscribieron 62.123 unidades, lo que marca un incremento del 44% en comparación con julio de 2024.

Según ese informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, en la comparación mensual, también se evidenció una mejora: las operaciones crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

Buscando como siempre la comparación de esos datos a nivel local, nuevamente InformateSalta pudo saber que esto no fue así, con un vaivén en las ventas de autos en estos meses, con los salteños enfocados en las vacaciones y las clases durante julio, mientras que este mes también hay una leve baja.

Así lo pudo saber al conversar con Candela Ávila, asesora de ventas de Renault quien señaló que, a comparación del mes pasado, ahora hubo una mínima baja pues “el mes anterior, de 10 clientes que entraba, ocho compraban, pero este mes, de esos 10, seis compraron, la baja es mínima pero es una baja”, mencionó.

Y a comparación con julio, la asesora mencionó que tanto junio como julio fueron complicados, replicándose algo que pasa entre febrero y marzo “pues la gente piensa en vacacionar, piensa en retomar las clases, lo mismo es a mitad de año, el foco de la gente está en poder hacer otras cosas, no en financiar un 0Km” en ese momento del año.

Más allá de este panorama, Ávila mencionó que hay una expectativa que el mercado pueda repuntar y tender al alza. “Seguiremos ofreciendo tasas 0%, adjudicaciones aseguradas, patentamientos, brindando confianza al cliente de que en meses tendrá su auto en la puerta de su casa; hay una expectativa”, subrayó.

Mientras tanto, añadió para finalizar que el salteño está buscando cómo acceder a su vehículo. “El salteño se interesa, busca, quiere salir adelante, así tengo dos o cinco millones, todo el tiempo está buscando y se interesa” en averiguar las oportunidades de obtener su rodado.