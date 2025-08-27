Soja: En Salta ya se vendió, a nivel nacional se demora la liquidación

Según se conoció a nivel nacional, a un mes de la baja de retenciones al agro, se desplomó la liquidación de granos sumando volatilidad al mercado, por lo que agosto podría terminar con un bajo nivel de ventas.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el productor sojero Lucas Elizalde, quien explicó la situación actual del sector en la provincia y cómo impactan las medidas nacionales en la producción.

Elizalde señaló que, aunque en Salta se produce bastante soja, en comparación con los volúmenes nacionales la cifra es insignificante y que en su mayoría la producción de soja local está vendida: “Los productores la vendieron a los acopiadores y exportadores”, afirmó, aclarando que el productor local ya no espera novedades del mercado porque prácticamente comercializó todo.

A nivel nacional, el productor sostuvo que los granos suelen utilizarse como un refugio de valor: “Muchos prefieren vender y guardar la plata en plazo fijo, y otros seguir teniendo la soja e ir vendiéndola en la medida que necesitan dinero. Para mí no es especulación, simplemente es una forma de cuidar el trabajo”, explicó.

En relación al ingreso de divisas, remarcó que no depende directamente del productor: “Los dólares entran al país cuando los exportadores venden afuera. El productor en general no exporta la soja, se la vende al exportador, y cuando éste vende ingresan las divisas”, detalló.

En este sentido, advirtió que no está claro si los exportadores retienen la mercadería a la espera de nuevas condiciones o si avanzan con su negocio habitual de molienda y exportación de harina y aceite.

Consultado por la baja de retenciones al agro, al cumplir un mes de la medida, sostuvo que toda baja de impuestos es bienvenida y celebrada, pero que se trata de una buena noticia dentro de un contexto negativo.

Este contexto desde Salta tiene dos aristas, por un lado, se castiga abruptamente a la soja poniéndole una quita de los ingresos del 26% que implica las retenciones, y por otra parte la desproporción respecto a otros cultivos: “Esto de castigar un solo cultivo genera daños colaterales con los otros cultivos”.

“El sistema de retenciones es muy malo de por sí y cuando esta aplicado sobre un solo cultivo es peor todavía” finalizó.