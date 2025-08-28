Serenata a Cafayate: Estiman un desfase de 18 millones entre lo ejecutado y lo informado

El Concejo Deliberante de Cafayate avanzó con la creación de una Comisión Investigadora para esclarecer posibles irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la Serenata a Cafayate.

El concejal Rodrigo Chocobar explicó en FenómenoBarrial que la decisión se tomó ante la falta de transparencia en las rendiciones y la ausencia de organismos de control. Según indicó, existen inconsistencias entre las ejecuciones presupuestarias y los informes del festival, con una diferencia estimada en 18 millones de pesos. Además, todavía no aparecen los contratos realizados.

“Se descubrió que son trescientos millones de pesos y realmente figuraban cien. Hay cosas así que no coinciden”

Chocobar también cuestionó la gestión de fondos destinados a obras y coparticipación. “Se descubrió que son trescientos millones de pesos y realmente figuraban cien. Hay cosas así que no coinciden”, señaló.

El concejal adelantó que el dictamen de la comisión será clave para definir los pasos a seguir y que se avanzará judicialmente. Estimó que en un plazo de dos semanas el Concejo Deliberante podría dar a conocer oficialmente las conclusiones.

“Soy optimista que dentro de no máximo dos semanas podamos tener ya todo lo que dictamina la comisión y se mostrará a la sociedad por qué se ha llegado a esa determinación”, concluyó.