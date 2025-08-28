Leagues Cup: Messi dio vuelta el partido con dos goles y el Inter Miami se metió en la final

Con dos goles de Lionel Messi, Inter Miami venció esta noche a Orlando y se metió en la final de la Leagues Cup, tras disputarse el partido en Chase Stadium de Fort Lauderdale

El elenco del rosarino se impuso por 3 a 1 y disputará el partido decisivo del domingo, ante el ganador del cruce entre Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders.

NUESTRO CAPITÁN NO FALLA DESDE EL PUNTO PENAL 🎯 pic.twitter.com/LUMRM9LetH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

QUE GOLAZOOOOO 🤩✨ pic.twitter.com/L2MDmoxSSR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

Y LLEGÓ EL TERCERO DE LA NOCHE ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/AMOpETvFUo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

Orlando había comenzado en ventaja con tanto de Marco Pasalic, a los 45 minutos de la primera etapa.

Mientras que Las Garzas los dieron vuelta con festejos de Messi (el primero de penal), a los 77 y 88 minutos, y el venezolano Telasco Segovia amplió la diferencia a los 91.

La visita terminó con 10 jugadores por la expulsión de David Brekalo, a los 75 minutos, tras la falta que derivó en el penal.

En el equipo que conduce Javier Mascherano también fueron titulares Rodrigo De Paul y el montehermoseño Baltasar Rodríguez. Luego, en el complemento, ingresaron los argentinos Tadeo Allende y Tomás Avilés.