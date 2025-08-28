Juicio por jurados en Salta: "Probablemente pueda darse este mismo año"

Aunque trascendió que el primer juicio por jurados de Salta se llevaría a cabo en la ciudad de Orán por un homicidio ocurrido en septiembre de 2024, el vicepresidente de la Corte de Justicia, Fabián Vittar, puso en duda esa posibilidad en diálogo con Aries.

“En relación al tema concreto no hay certezas de que ese juicio se vaya a realizar. Las partes pueden acordar un juicio abreviado donde se evita ir a debate y se determina la aplicación de una pena. Existe la posibilidad de que no se inicie tal proceso por ahora”, explicó.

Vittar detalló que el mecanismo está previsto en la normativa provincial y que el procedimiento incluye la selección de 48 jurados potenciales, finalmente quedan 12 titulares, seis varones y seis mujeres, que serán los encargados de definir de los cuales tanto la fiscalía como la defensa pueden excluir a quienes tengan una apreciación previa del crimen".

El magistrado señaló que Salta viene preparándose hace tiempo para implementar el sistema: “Hemos estudiado mucho este tema y hemos hablado con muchos tribunales, dialogamos con los tribunales de Buenos Aires, nos capacitaron”.

Además, comentó que dos causas de femicidio estaban en condiciones de ser las primeras en aplicarlo. Sin embargo, una terminó en juicio abreviado y la otra aún se encuentra en etapa de negociación. “Probablemente pueda darse este mismo año, porque ya se avanzó hasta en el sorteo del juez que va a intervenir en el juicio”, concluyó.