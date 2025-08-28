Asesino serial en Jujuy: Analizan cinco celulares y la SUBE para detectar nuevas víctimas

La investigación por los homicidios cometidos en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, avanza con nuevos hallazgos y medidas de investigación tecnológica. El fiscal general Sergio Lello Sánchez confirmó que se analiza la tarjeta SUBE de Matías Jurado, principal acusado por múltiples homicidios, para rastrear sus recorridos y revisar cámaras de seguridad en fechas clave. El objetivo es determinar si podrían existir otras víctimas además de Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25), cuyos perfiles genéticos ya fueron confirmados.

“Se está analizando la tarjeta SUBE de Jurado para ver la trayectoria de los viajes que realizaba, analizando las fechas y las cámaras de seguridad, para verificar si existe alguna otra víctima como Sosa y Anachuri”, explicó Lello Sánchez.

"Tenemos dos perfiles adicionales fuera de Sosa y Anachuri, que aún no están formalmente ligados a la causa”

Además, la Fiscalía secuestró un celular de un allegado de Jurado, imputado en otra causa de homicidio cuando ambos eran adolescentes, y una tarjeta de datos hallada en la vivienda del imputado. Sobre los cinco celulares encontrados inicialmente en la casa de Jurado, el fiscal precisó que son modelos antiguos y que hasta el momento no se pudieron vincular con personas desaparecidas.

Por su parte, el fiscal Guillermo Beller detalló que se están cotejando perfiles genéticos de posibles nuevas víctimas. Hasta ahora, se confirmaron los perfiles de Anachuri y Sosa, mientras que dos muestras continúan abiertas. “El proceso de cotejo lleva algunos días. Podría tratarse de alguna de las otras personas vinculadas a la investigación. También tenemos dos perfiles adicionales fuera de esas personas, que aún no están formalmente ligados a la causa”, indicó Beller.

En la vivienda de Jurado se recolectaron cerca de cien muestras mediante georradar y perros especializados, incluyendo tejidos, restos orgánicos, sangre y fragmentos óseos, que son analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Entre los hallazgos también se encontraron huesos, piel humana, objetos personales, restos de combustión y ropa vinculada a las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de que Jurado captaba a personas vulnerables, las asesinaba y luego ocultaba los cuerpos mediante entierro, incineración o descuartizamiento.