Así se vivió el Milagrito en Salta, más de 2300 niños mostraron su devoción a los Santos Patronos

Por estas horas, el Milagrito está culminando en el centro salteño. Un año más miles de niños escolarizados en jardines de infantes y salitas maternales, visitan en una fecha especial la Catedral Basílica de Salta para vivir, a su corta edad, lo que es el Milagro.

El evento inció temprano en la mañana y los niños, junto a sus señoritas mostraron su devoción a pesar de sus pocos años. Cantaron y se emocionaron.

Verónica Brito, policía a cargo del evento, dialogó con InformateSalta y dio algunos detalles del evento "Este evento destinado a los niños, con 130 efectivos afectados, asistió a más de 2300 niños y 2000 espectadores".

"Desde que los patronos han sido entronizados venimos trabajando" y destacó el cambio de horario del Milagrito para un mejor resultado.

"Arrancamos en la mañana para brindar y garantizar el bienestar de los niños, por eso se determinó que sea a la mañana. Los niños están bien con los maestros y nosotros trabajando con el SAMEC mancomunadamente".

Por último expresó: "Nos encontramos comprometidos y se va incrementar la cobertura de seguridad para llevar la Fiesta del Milagro en paz y contentos".