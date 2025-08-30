Nuevo Mercado San Miguel: Las obras ya alcanzan un 10% de avance

La reconstrucción del Mercado San Miguel, afectado por un incendio que destruyó gran parte del edificio, avanza con los cimientos ya colocados y un 10% de obra completada, según informó la Municipalidad.

“Si hubiera ocurrido un incendio en ese espacio, todos habrían estado en peligro"

Pablo Sánchez, coordinador del Área Centro, detalló que se desmanteló el 60% de la estructura anterior, incluyendo la caminería interna del subsuelo y el cielorraso, espacios que representaban un riesgo para los puesteros debido a la falta de salidas de emergencia.

“Si hubiera ocurrido un incendio en ese espacio, todos habrían estado en peligro; por eso se limpió y acondicionó todo correctamente”, explicó Sánchez.

En cuanto a la nueva estructura, los trabajos incluyen un edificio de dos plantas con salida a calle Urquiza, mientras que la sección hacia calle Ituzaingó será reconstruida casi desde cero y la salida por Av. San Martín se acondicionará con mayor ventilación para garantizar la seguridad.

El funcionario destacó que, con estos avances, la obra continúa su curso hacia la completa recuperación del tradicional mercado.