Se salvó de milagro: Joven de 18 años volcó con su vehículo en la curva del Inta

Un fuerte siniestro vial se registró en las primeras horas de este domingo sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de la conocida “curva del INTA”. Un joven de 18 años perdió el control de su vehículo y terminó volcando, aunque afortunadamente no sufrió lesiones de consideración.

Según las primeras informaciones, el hecho se habría producido cuando el conductor intentó tomar una botella de agua, lo que le hizo perder el control del rodado por un segundo y derivó en el accidente.

En el lugar trabajó personal de criminalística para determinar con precisión las causas del siniestro. Al joven se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Las autoridades solicitaron circular con precaución, evitar distracciones y respetar las señales viales.