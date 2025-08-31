Video: Vecinos registran oportunista robando bicicleta y reclaman mas seguridad

Vecinos del barrio El Milagro denunciaron una creciente ola de robos que mantiene en alerta a toda la comunidad. Afirman que salir de sus casas se ha vuelto un riesgo, ya sea por el temor a ser asaltados en la vía pública o a regresar y encontrar sus viviendas vacías.

En las últimas horas, un hecho registrado sobre avenida de Las Américas al 1100 dejó en evidencia la situación. En un video se observa cómo un delincuente roba en cuestión de segundos la bicicleta de un hombre mayor, que la perdió de vista por menos de un minuto. Desesperado, el abuelo intentó perseguir al ladrón, pero no logró alcanzarlo.

Los vecinos señalan que en la zona es frecuente la presencia de motochorros y personas con problemas de adicciones, lo que incrementa el temor de quienes viven en el sector este de la ciudad.

La víctima, visiblemente angustiada, se dirigió a la comisaría 4ª de Villa Mitre, ubicada a pocas cuadras del lugar, para radicar la denuncia y pedir que se intensifiquen los patrullajes en el barrio.