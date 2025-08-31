¡Vienen con alegría Señor!: El Milagro juvenil llenó las calles de fe y esperanza

Salta volvió a vibrar con el Milagro Juvenil 2025, una jornada cargada de emoción y espiritualidad que reunió a miles de jóvenes bajo el lema “Jóvenes protagonistas del encuentro, portadores de esperanza”. El encuentro, que coincidió con el Jubileo Arquidiocesano de los Jóvenes, dejó una imagen imborrable: calles repletas de alegría, cantos y oraciones que reflejaron el compromiso de una generación que mantiene viva la tradición.

En un contexto nacional complejo, este espacio de fe cobró aún más relevancia. Para muchos jóvenes, la procesión no solo fue un acto religioso, sino también un gesto de unión y fortaleza, reafirmando su pacto de fe y su esperanza en el futuro. “Cada paso es una oración, cada rostro un reflejo de esperanza”, expresó un sacerdote durante el recorrido, sintetizando el espíritu del evento.

La jornada cerró con cantos y celebraciones que renovaron el vínculo con el Señor y la Virgen del Milagro, confirmando que el fervor juvenil sigue siendo uno de los pilares más fuertes de esta devoción salteña que trasciende generaciones.

¡La juventud salteña dice presente, renovando con alegría su compromiso de fe y esperanza!