Fuerte choque de motos a metros del puente Vélez Sarsfield

Fuerte choque de motos a metros del puente Vélez SarsfieldAccidente01/09/2025
Un fuerte choque se dio esta madrugada de lunes en la intersección de Coronel Vidt y Pellegrini, a escasos metros del puente Velez Sarfield, según pudo InformateSatla.
Dos motociclistas, terminaron en la cinta asfáltica y se requirió asistencia de SAMEC en el lugar. En cuanto al tránsito, se procedió a cortar media calzada.
Por el momento se desconoce el estado de salud de los conductores.
