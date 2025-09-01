Fuerte choque de motos a metros del puente Vélez Sarsfield

Un fuerte choque se dio esta madrugada de lunes en la intersección de Coronel Vidt y Pellegrini, a escasos metros del puente Velez Sarfield, según pudo InformateSatla.

Dos motociclistas, terminaron en la cinta asfáltica y se requirió asistencia de SAMEC en el lugar. En cuanto al tránsito, se procedió a cortar media calzada.

Por el momento se desconoce el estado de salud de los conductores.