Fuerte choque de motos a metros del puente Vélez Sarsfield

Accidente01/09/2025
motospelligrinii

Un fuerte choque se dio esta madrugada de lunes en la intersección de Coronel Vidt y Pellegrini, a escasos metros del puente Velez Sarfield, según pudo InformateSatla

Dos motociclistas, terminaron en la cinta asfáltica y se requirió asistencia de SAMEC en el lugar. En cuanto al tránsito, se procedió a cortar media calzada. 

Por el momento se desconoce el estado de salud de los conductores. 

motopellegrini3

