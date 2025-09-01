Arrancamos nuevo mes con aumento en el agua ¿cuánto sube?

El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó un incremento en la tarifa del servicio de agua potable y desagües cloacales del 1,9%.

Esta medida fue oficializada tras su publicación en el Boletín Oficial, entrando en vigencia desde este nuevo mes y se aplicará para todas las categorías de usuarios.

El Ente aclaró que se mantendrá una bonificación del 20% para los beneficios de la tarifa social, resguardando a los sectores más vulnerables.

Además, COSAYSA deberá publicar el cuadro tarifario en un diario de circulación provincial y deberá incluir en cada factura el monto del subsidio que aporta el Estado para sostener el servicio, informó Aries Online.

La actualización se da por la necesidad de recomponer de manera gradual la ecuación económica y financiera de la empresa prestadora, aclarando que no se contempla rentabilidad extraordinaria para COSAYSA sino la reducción progresiva de los subsidios estatales.