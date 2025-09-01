Samec listo para el Milagro: “Atendemos deshidratación, lesiones y traslados de los peregrinos”

Con meses de planificación, el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (Samec) se prepara para brindar cobertura durante la Novena y la procesión del Milagro en Salta, el evento religioso más multitudinario de la provincia.

Según su director general, Daniel Romero, se trata de un operativo de gran magnitud que involucra personal, ambulancias y recursos humanos de distintos puntos del país.

“Tenemos un puesto fijo en la Catedral desde la entronización de las imágenes, con enfermería y asistencia primaria. Si es necesario trasladar a alguien, contamos con ambulancias de la base central o subbases distribuidas en la ciudad”, explicó Romero.

Además, destacó la coordinación con instituciones privadas y equipos de otras provincias como Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, sumando móviles y personal especializado.

Durante la procesión y la novena, el operativo se focalizará en atender a los peregrinos, quienes suelen presentar deshidratación, hipoglucemia, lesiones o problemas de movilidad tras largas caminatas. “Cada hospital y área operativa cubre los recorridos de los peregrinos, con postas estratégicas, y al llegar se organizan puestos de atención para cualquier contingencia”, detalló.

El director destacó también la participación de voluntarios y estudiantes de enfermería, medicina, nutrición y fisioterapia, que se suman al operativo para garantizar atención constante. “Nuestro objetivo es unificar recursos y esfuerzos: trabajar todos juntos siempre da mejores resultados”, afirmó.

Para finalizar, recordó que, más allá del Milagro, el Samec mantiene atención permanente en la ciudad ante accidentes, lesiones y urgencias que puedan ocurrir durante esos días.