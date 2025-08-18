El SAMEC celebró 38 años: “Los códigos rojos no demoran más de 5 minutos”

El SAMEC cumplió 38 años y lo celebró con un emotivo acto en reconocimiento a los trabajadores que dejaron su vida en el servicio y a quienes se jubilaron tras años de labor. “Son 38 años, es una historia importante y con un crecimiento constante que ha tenido el servicio. Quisimos reconocer a la gente que dejó su vida en el SAMEC”, expresó el director Daniel Romero en diálogo con SomosNoticias.

Consultado por las demoras en la llegada de ambulancias, Romero aseguró que los tiempos están controlados. “Los códigos rojos no demoran más de 5 minutos. Cuando ha habido alguna demora siempre se ha debido a que las ambulancias están permanentemente en actividad. La mayoría de las veces se llega en tiempo y forma”, explicó.

En cuanto al estado de los móviles, indicó: “Algunas ambulancias ya tienen 10 años de antigüedad y otras son prácticamente 0 km. Tenemos compromiso del Ministerio de seguir renovando el parque. Mantener en movimiento 14 ambulancias que funcionan las 24 horas no es sencillo, siempre hay imprevistos, pero no descuidamos el mantenimiento”.

Sobre las multas de tránsito, Romero señaló que ya hubo conversaciones con autoridades municipales. “En cada caso de ambulancia y en código rojo, la ambulancia no puede parar en un semáforo ni respetar los límites de velocidad porque la vida depende de minutos. Desde Intendencia nos han dado respuesta”, afirmó.