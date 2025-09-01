Lluvia de maíz: Camión perdió parte de la carga y los vecinos “hicieron la cosecha”

Interior01/09/2025
camión tartagal

En Tartagal, sobre Ruta Nacional 34 a la altura de Las Tranquitas, un camión que transportaba maíz perdió parte de su carga tras abrirse una de sus puertas.

Quienes aprovecharan esta situación fueron los vecinos, quienes se agolparon al lugar para levantar toda la carga que pudieron.

Personal policial se apersonó en la zona para poder controlar el tránsito que se vio entorpecido por esta aglomeración y brindar seguridad para que el incidente no pase a mayores.

Según informó el móvil de Multivisión se logró un acuerdo, por el que los vecinos podían levantar la carga perdida siempre que dejen al chofer continuar con su trabajo. 

