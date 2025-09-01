Milei monitorea la banda superior del dólar y se analizan cambios

Entendido como eje de la Fase 3 de su plan económico, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo meditan cómo seguir según Ámbitó. Es que el régimen de bandas cambiarias podría acercarse a sus últimas semanas mientras el dólar se aproxima al límite superior.

Con el tipo de cambio oficial cotizando entre $1.340 y $1.380 (al momento del cierre de esta nota), y la límite superior ubicado en $1.467, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vigila de cerca cualquier movimiento que acerque el dólar al techo.

El esquema que fue diseñado para combinar una flotación controlada con la acumulación de reservas, enfrenta crecientes tensiones. Esto reforzó la voluntad del Gobierno de sumar normativas casi en forma cotidiana para acorralar los pesos que mantienen los bancos, a lo que se suman las limitaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es que en los propios contratos de dólar futuro se puede ver como los operadores anticipan un tipo de cambios por encima de los límites oficiales. La expectativa de un dólar oficial más alto refleja temores de atraso cambiario y una posible ruptura del esquema, impulsada por la incertidumbre electoral y una recesión proyectada del 3-4% para 2025.