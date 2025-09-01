Plazo fijo: ¿Cuánto paga cada banco por depósitos de un millón?

El escenario financiero argentino expuso un salto en las tasas de interés para depósitos a plazo fijo desde junio hasta septiembre de 2025, con aumentos que redefinieron la competitividad entre bancos públicos, privados y sociedades financieras no bancarias. El análisis de las tasas nominales anuales (TNA) informadas por cada entidad a través de la web del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revela una variación amplia en las ofertas y, sobre todo, en los resultados reales que obtiene el ahorrista.

Entre las principales entidades, los valores publicados para depósitos de 30 días varían entre el 30% y el 55% TNA, una dispersión que se refleja tanto en la ganancia mensual, medida por la tasa efectiva mensual (TEM), como en el monto concreto acreditado al vencimiento. Desde junio hasta septiembre de 2025, la evolución de las tasas también mostró un marcado incremento en casi todo el sistema, según números cotejados para cada banco.

De esta forma en cada banco si invertimos un millón al cabo de 30 días obtendremos: