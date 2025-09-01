Empleados de comercio no trabajarán el 29 de septiembre

Tras un acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio se decidió cuándo se tomarán su día los trabajadores durante el mes de septiembre.

El 26 de septiembre se celebra el día del Empleado de Comercio. La fecha original remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley n° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector.



Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se logró obtener mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

Tras un acuerdo, se decidió que los trabajadores se tomen el 29 de septiembre, por lo que ese día no habrá actividad comercial en Salta.