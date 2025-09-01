Atlétas salteños participaron en el Nacional de Atletismo Adapatado

Este fin de semana, atletas salteños tuvieron una gran agenda de participación. Se trata de los jóvenes de la Escuela Deportiva Adaptada de la Secretaría de Deportes.

En primer lugar, el salteño Máximo Colombres se adjudicó el 2° puesto en lanzamiento de bala, en el 3° Torneo Nacional de Atletismo para Atletas con Síndrome de Down, disputado en Mendoza.

Los jóvenes atletas de la Escuela Deportiva de la Secretaría de Deportes de Salta participaron en diferentes pruebas atléticas, acompañados por el profesor Nico Ortiz, la profesora Ana Chacana. El certamen se desarrolló en el Polideportivo N°1 de San Rafael, y reunió a delegaciones de distintas provincias, promoviendo la inclusión, la integración y el desarrollo deportivo.

Por otro lado, el domingo se desarrolló el Maratón de HIRPACE, donde un grupo de jóvenes y adultos de la Escuela Deportiva de la Secretaría de Deportes también se hicieron presentes en la prueba de 3 Km. Santiago Ajalla con discapacidad intelectual consiguió el 3° lugar en la general de su categoría.





