Vuelve a asomar el COVID: ¿Circula la variante Frankenstein en Salta?

Con la llegada de la variante Frankenstein al país, comenzó a tomar nuevamente la atención el COVID, con infecciones confirmadas a nivel nacional y tras la suba de casos respiratorios en Salta, surge la pregunta si se tratarían de esta nueva cepa.

Francisco García Campos, responsable de Epidemiología en Salta, comentó en CNN Radio Salta que aparecieron algunos casos COVID y si bien podrían tratarse de esta nueva variante, no está confirmado por lo que no habría en la provincia.

“Se observó un aumento casos, no significativo, 2, 3 casos nuevos”, dijo García Campos, a lo que llevó calma a la población y aclaró que el COVID se trata como patología respiratoria sin necesitar ninguna atención en particular o especial.

Explicó que la variante Frankenstein se caracteriza por generar afonía en el paciente, sensación de “lija” o áspera.

Recordamos que el médico infectología, Antonio Salgado, comentó a InformateSalta que esta variante tiene un comportamiento parecido a las anteriores, presentando cuadros gripales con dolor de cuerpo, articular, fiebre no muy alta, entre otros, destacándose por generar disfonía o afonía.