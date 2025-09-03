Milagro 2025: 34 móviles y 150 personas cubrirán a 300 peregrinaciones en Salta

El Ministerio de Salud Pública anunció el despliegue de un operativo sanitario especial durante las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los miles de fieles y peregrinos que llegarán a Salta en los próximos días.

La presentación estuvo encabezada por el director del SAMEC, Daniel Romero, y la jefa de Bromatología, Marta Chuchuy, quienes brindaron detalles sobre los recursos, puntos de atención y acciones previstas.

Romero explicó que el operativo se puso en marcha desde la entronización de las imágenes, el pasado 19 de julio, y se intensificó en agosto con la mayor afluencia de fieles. “A partir del 9 de septiembre ya es más específico: vamos a habilitar un puesto médico fijo al lado del Banco Macro hasta la finalización del Milagro”, señaló.

El SAMEC dispondrá además de varios puestos estratégicos: en la plaza Macacha Güemes, en San Antonio y en el ex Aunor, donde funcionaba el peaje. “El puesto de la glorieta va a funcionar hasta el 14 de septiembre a la noche”, indicó Romero.

El funcionario remarcó también que habrá un trabajo articulado con distintos organismos para reforzar la cobertura. “De esta manera logramos mejores resultados y la gente puede estar bien asistida”, sostuvo.

Durante la procesión central, el 15 de septiembre, se contará con 34 móviles sanitarios que acompañarán todo el trayecto en caso de emergencias, además de equipos médicos distribuidos en puntos clave.

En total, unas 150 personas integrarán el operativo, entre personal de salud, SAMEC, bromatología y otros organismos de apoyo. Se estima la llegada de alrededor de 300 peregrinaciones provenientes de distintos puntos de la provincia y provincias vecinas.

“Creemos que con este operativo vamos a poder prestar servicio y atender a toda la gente”