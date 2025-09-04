Representantes de la justicia fueron citados a la Legislatura ¿Qué temas analizarán?

El próximo lunes los diputados recibirán la visita de los jueces de la Corte de Justicia de Salta, el Defensor General de la provincia, Martín Diez Villa, y el Procurador General de la provincia, Pedro García Castiella.

Durante el encuentro expondrán sobre las modificaciones del Código Procesal Penal. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 10:30 en el recinto de la Legislatura.

Esta semana los legisladores recibieron a los referentes del Colegio de Magistrados de la provincia y el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Salta, para conocer la opinión de los cuerpos colegiados.