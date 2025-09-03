Pensiones por discapacidad: Salta presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia

Luego que el Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, comunicara su instrucción a la Fiscalía de Estado de la Provincia para presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones no Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”, el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, junto al coordinador general de Fiscalía, Pablo Gustavo Buccianti y la coordinadora de administración y recursos humanos de la Fiscalía de Estado, Ana Carolina Geist, brindaron una conferencia de prensa.

En la sede de la Fiscalía, Pérez Alsina se dirigió a los medios presentes para explicar que se trata de "una acción de amparo que se va a interponer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se restablezcan en forma inmediata las pensiones no contributivas y que han sido ilegítimamente anuladas".

En este sentido continúo: "En el mismo marco nos instruye (el gobernador) para que también existan auditorías en forma urgente, que no se hicieron, para establecer cuáles son las pensiones que corresponden y cuáles son las que no".

Es que para el Fiscal "ha habido una morosidad de Estado Nacional en realizar estas auditorías y, en virtud de esta morosidad, lamentablemente, indiscriminadamente, anularon muchísimas que sí correspondían. Entonces, en virtud de lo que nos compete por Constitución, que establece al Gobierno la preservación y la obligación de establecer la salud física, psíquica y emocional, así lo dice la carta magna provincial, tenemos que hacer esta acción de amparo".

Ante la consulta de los periodistas presentes explicó que "en 48 horas se hará la presentación para cuente con toda la seriedad del caso, con todos los antecedentes, a más tardar será el lunes".