Dos fisicoculturistas muertos en días: "Puede ser riesgoso entrenar sin supervisión"

La reciente muerte de un fisicoculturista mientras entrenaba en un gimnasio de Salta, sumada al fallecimiento de Erik Markov, campeón del Mr. Olympia España 2025, generó preocupación en la comunidad del fisicoculturismo.

InformateSalta dialogó con Maximiliano Kripper de MKGym, quien explicó que “el gimnasio en sí no es peligroso, lo que puede ser riesgoso es la mala ejecución o la falta de control en los entrenamientos”.

Además, remarcó la importancia de contar con asesoramiento profesional. “Siempre recomendamos entrenar con supervisión, con una rutina adecuada y chequeos médicos al día. No se trata de levantar más peso, sino de hacerlo de manera correcta y segura”, subrayó.

La muerte de Erik Markov, que había ganado el Mr. Olympia España hace cuatro meses, también despertó alarma en Europa. Aunque las causas de su fallecimiento aún no se confirmaron, resalta la importancia de la supervisión profesional y de entrenar con cuidado, incluso para atletas de élite.

Kripper señaló que este hecho debe servir como alerta. “El entrenamiento es salud, pero hay que hacerlo con responsabilidad”, concluyó.

Ambos casos reavivan el debate sobre los riesgos del fisicoculturismo y la necesidad de priorizar la seguridad, la planificación de los entrenamientos y la escucha de las señales del cuerpo para prevenir tragedias.