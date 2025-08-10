Habilitaron la nueva escalinata de la plaza España tras obras de reconstrucción

La Municipalidad de Salta finalizó la reconstrucción de las escalinatas del sector noroeste de la plaza España, donde las gradas del anfiteatro presentaban fisuras y grietas a causa de filtraciones de agua.

Los trabajos incluyeron la demolición de las placas dañadas y la posterior colocación de nuevas estructuras, luego de detectarse hundimientos provocados por la pérdida de material de apoyo desde el nivel superior.

Con las obras concluidas, vecinos y visitantes ya pueden volver a disfrutar del espacio de forma segura, tanto para actividades recreativas como deportivas.