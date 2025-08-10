Habilitaron la nueva escalinata de la plaza España tras obras de reconstrucción

Habilitaron la nueva escalinata de la plaza España tras obras de reconstrucciónMunicipal10/08/2025
La Municipalidad de Salta finalizó la reconstrucción de las escalinatas del sector noroeste de la plaza España, donde las gradas del anfiteatro presentaban fisuras y grietas a causa de filtraciones de agua.
Los trabajos incluyeron la demolición de las placas dañadas y la posterior colocación de nuevas estructuras, luego de detectarse hundimientos provocados por la pérdida de material de apoyo desde el nivel superior.
Con las obras concluidas, vecinos y visitantes ya pueden volver a disfrutar del espacio de forma segura, tanto para actividades recreativas como deportivas.
Te puede interesar
Lo más visto