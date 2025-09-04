Se habilitó un espacio exclusivo para carga y descarga en el macrocentro de la ciudad

Con el fin de ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta dispuso la creación de un espacio reservado para carga y descarga en la intersección de calle Coronel Moldes y Urquiza.

Según lo dispuesto en la Resolución N° 0103/2025, el sector estará habilitado exclusivamente para estas maniobras, aunque no será de uso exclusivo permanente, debiendo respetarse los horarios establecidos para la actividad.

Además, la Dirección de Infraestructura Vial será la encargada de instalar la cartelería y señalización correspondiente, con el objetivo de garantizar la correcta identificación del espacio y evitar inconvenientes a los conductores y peatones.

La medida busca favorecer la circulación en una zona céntrica de alta actividad comercial, ofreciendo un espacio seguro y ordenado para el traslado de mercaderías, y reduciendo así los riesgos de congestionamiento vehicular.