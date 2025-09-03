Alarma en Boca: Russo continuará internado por una infección urinaria

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, continuará internado en el Instituto Fleni por una infección urinaria y estará bajo la observación de los médicos hasta que se recupere completamente.

El director técnico de 69 años se realizó el pasado martes una serie de estudios en los que se detectó la afección. Ante esto, tanto el conjunto xeneize como “Miguelo” acordaron que pase la noche en la clínica, con la idea de regresar a su casa en la jornada del miércoles.

Sin embargo, el ex mediocampista todavía padece el problema por lo que, en principio, continuará internado por 24 horas más y, si la evolución es favorable, podrá recibir el alta el jueves por la mañana y hacerse cargo del plantel de La Ribera.

Según trascendió, Russo recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y el entrenador oriundo de Lanús insistiría con volver a su domicilio y retomar sus labores en el conjunto azul y oro.

No obstante, Claudio Úbeda, ayudante de campo, continuaría al frente del grupo y sería quien llevaría a cabo la práctica de mañana con la mirada puesta en Rosario Central, cruce que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en Arroyito.

El DT campeón de la Copa Libertadores con Boca en 2007 debió permanecer la noche del martes con suero para mantenerse hidratado y con antibióticos para poder bajar la infección, por lo que todo parecería indicar que se trataría de una fuerte bacteria.